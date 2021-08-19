Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.