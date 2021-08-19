Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.

Cezaları onaylanan sanıklar için yakalama kararı çıkarıldı. Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararının ardından adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.

Yargıtay, 9 Temmuz'da cezaları onamıştı

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtayın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.