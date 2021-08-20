28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 hükümlüden 5'inin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Orgeneral Ahmet Çörekçi, Korgeneral Aydan Erol, Tümamiral Kenan Deniz ve Tümgeneral İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Tuğamiral İ.K.'nın ise Bursa'da olduğu tespit edildi.

Ayrıca İzmir'de ikamet eden Korgeneral Ç.S. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Konu ile ilgili gözaltına alınan (5) şüpheli şahıs, gün içerisinde adli makamlara sevk edilecektir.