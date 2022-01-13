Vatandaşların önce borçlandırıp, devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde toplam 28 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

160 şüpheliye yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde "kene" operasyonu gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaptığı, acil nakite ihtiyacı olan vatandaşyların pos cihazı kullanarak para verdiği, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız şekilde aldığı, .orç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında tehditle, ilerleyen aşamalarda darp ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi.