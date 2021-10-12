İçişleri Bakanlığı'nın, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonda, şüphelilerin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...