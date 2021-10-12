Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
28 ilde nitelikli dolandırıcılığa yönelik Çekirge operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonda, şüphelilerin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.
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