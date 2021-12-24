Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" kod adlı operasyon başlatıldı.

İnsanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç grupları olduğu belirlendi.

389 şüpheli tespit edildi

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Tırpan kod adlı operasyon başlatıldı.

27 ilde operasyon

Operasyon; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde sürüyor.

Sahil Rüzgarı operasyonlarında 357 şüpheliye işlem yapılmıştı

KOM ekipleri 21 Mayıs'ta turizm sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 05 Ekim'de yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri belirlenen suç gruplarına yönelik 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 kod adlı operasyonlar gerçekleştirmiş, 357 şüpheliye işlem yapılmıştı.