Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir dahil 26 ilde çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine, 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılanların arasında 16 pilot, albay ve yarbay rütbesinde bulunan şüpheliler bulunuyor.
Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 07:18
Son Haberler
- 07:44
- 07:08
- 06:46
- 06:55
- 05:57
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz