Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
23 bin 759 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu (omicron) varyantına rastlanmamıştır." dedi.
Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır. pic.twitter.com/O6IqcH604u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021
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