Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu söyleyerek, bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki saldırıyla ilgili, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2022
"Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadele mesajına dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/EH9gPn5nHL pic.twitter.com/PjZOQCgCmd
Etiketler: Hulusi Akar Terörle Mücadele
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