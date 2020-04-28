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120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konuldu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 4 cezaevindeki 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı.
Bakan Gül yargıda koronavirüs tedbirleri ile ilgili son durumu açıkladı. Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır
Bugüne kadar 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konuldu. Hepsi tedavi altında. Yoğun bakımda tedavi gören yok.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:35
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