Bakan Gül yargıda koronavirüs tedbirleri ile ilgili son durumu açıkladı. Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır

Bugüne kadar 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konuldu. Hepsi tedavi altında. Yoğun bakımda tedavi gören yok.

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