Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla bugün saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alındı.

Atama için 54 bin 271 kişi başvuru yaptı.

En yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlenmişti.

3 yıl görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmen olacaklar

Atanacak sözleşmeli öğretmenler yeni düzenlemeden yararlanacak. Öğretmenler, atandıkları yerlerde üç yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla "kadrolu öğretmen" olacaklar. Aynı yerde bir yıl da kadrolu öğretmen olarak görev yapacaklar.

4 senenin sonunda yer değiştirme hakkından yararlanabilecekler.

Kaynak: AA, TRT Haber