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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu, toplam sayı 84'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terör örgütü mensubunun daha Şırnak Habur Sınır kapısından teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 84'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak Habur Sınır kapısından teslim oldu.
2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen teröristlerin son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.
Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi.
Açıklamada, "Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek." denildi.
Etiketler: son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 19:31
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