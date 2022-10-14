İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de olay yerine ulaşmak üzere.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgeye giden Bakanlar Soylu ve Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar.

Maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.