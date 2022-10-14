Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
2 bakan Bartın'daki patlama bölgesinde
[Fotograf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'daki patlama bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de olay yerine ulaşmak üzere.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de olay yerine ulaşmak üzere.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgeye giden Bakanlar Soylu ve Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar.
Maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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