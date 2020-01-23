İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediliyor.

Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 terörist daha ülkesine sınır dışı edildi.

Bugün ülkesine sınır dışı edilen teröristlerle birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist sayısı 195 oldu.

Kaynak: TRT Haber