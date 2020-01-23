Gündem
195 yabancı terörist ülkelerine iade edildiHaber Giriş:
İçişleri Bakanlığı, ülkelerine iade edilen yabancı terörist sayısının 195 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediliyor.
Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 terörist daha ülkesine sınır dışı edildi.
Bugün ülkesine sınır dışı edilen teröristlerle birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist sayısı 195 oldu.
Kaynak: TRT Haber