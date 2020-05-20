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15 yaş altı çocuklar ikinci kez sokakta
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı çocuklar, ikinci defa sokağa çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işliyor.
15 yaş altı çocuklar 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıktı. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkarıyor. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.
Etiketler: salgın koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:03
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