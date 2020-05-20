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15 yaş altı çocuklar ikinci kez sokağa çıkıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı çocuklar, ikinci defa sokağa çıkıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işliyor.
15 yaş altı çocuklar 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıkıyor. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkacak çocuklar evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkaracak. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19Son Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:13
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