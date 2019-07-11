Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz gecesi şehit olanların hikayelerinin anlatıldığı kısa film şeklinde hazırlanan bir video paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.

Altun paylaşımında, "Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini, hafızalarımıza nakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.

Kısa filmin sonunda, Şair ve yazar Sezai Karakoç'un, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirinden, "Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır" dizelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber