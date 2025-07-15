15 Temmuz kahramanı baba oğul: Erol Olçok ve Abdullah Tayyip

Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın yol arkadaşlarından biriydi. Yolları ilk kez 1993’te kesişti. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda, seçim kampanyasını o yürütmüştü. Ve şehit olduğu güne kadar her aşamada birlikte çalıştılar. Erol Olçok, AK Parti'nin yükselişinde, halkla kurulan dilin mimarlarından biriydi.

15 Temmuz gecesi darbecilerin köprüde yol kestiği haberleri ekranlara yansıdı. Erol Olçok yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı Başbakan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı ve o akşam oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte darbecilere karşı durmak için Boğaziçi Köprüsü'ne gitti.

Erol Olçok, oğlunu korumaya çalıştığı sırada vuruldu

Karşılarında milletine namlu doğrultmuş, FETÖ mensupları vardı. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok darbecilere karşı en ön safta yürüyordu. Eli kanlı darbeciler, vatanlarını savunmak için bedenlerini siper eden kahramanlara ateş açmaya başladı. Erol Olçok, oğlunu korumaya çalıştığı sırada vuruldu.

Erol Olçok 1982 yılında lisede okurken oynadığı bir tiyatroda vatana kastedenler tarafından şehit edilmişti. Yıllar sonra 15 Temmuz'da yine vatanını savunmak isterken yine vatana kastedenler tarafından şehit edildi.

Abdullah Tayyip de babasına doğru ilerlerken hain kurşunların hedefi oldu. O gece Boğaziçi Köprüsü'nde tarih yazılırken şehit düşen 34 kişi arasında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da yerlerini aldı.

Erol ve Abdullah Tayyip Olçok’un cenazeleri Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan namazla uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dava arkadaşını ve manevi yeğenini yalnız bırakmadı.

Baba oğul Karacaahmet Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Onlar artık bu milletin ortak hafızasında gururla yaşıyor.