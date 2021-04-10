Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021'de 40 terör eylemi engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021'de 40 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 30'u kırmızı listede bulunuyor.
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