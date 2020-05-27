0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile üçüncü kez dışarı çıkacak.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 65 beş yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar devam ediyor.

14 yaş altı çocuklar ise kısıtlamadan bugün belli saatlerde muaf tutulacak.

29 Mayıs Cuma günü ise aynı saatlerde 15-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma izni olacak.

65 yaşın üstündekiler ise pazar günleri sokağa çıkabiliyor.