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104 FETÖ mensubunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
İzmir'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında 104 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış hapis cezası onandı.
İzmir İstinaf Mahkemesi FETÖ'nü 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 137 sanıklı davayı karara bağladı.
104 sanık hakkında anayasal düzenin ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla verilen ağırlaştırılmış hapis cezası onandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:01
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