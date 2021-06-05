İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında ihraç edilmiş 12 eski astsubay ile kapatılan askeri okul öğrencisi 10 şüpheli de bulunuyor.

Şüphelilerin, ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlendi. Örgüt mensupluğu ile ilgili deliller, örgüt üyelerinin askeri okullara yerleştirilmesi için kodlama bilgileri de mevcut.

Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi, 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelerin işlemleri sürüyor.