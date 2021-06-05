Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 10'u kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 22 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında ihraç edilmiş 12 eski astsubay ile kapatılan askeri okul öğrencisi 10 şüpheli de bulunuyor.
Şüphelilerin, ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlendi. Örgüt mensupluğu ile ilgili deliller, örgüt üyelerinin askeri okullara yerleştirilmesi için kodlama bilgileri de mevcut.
Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi, 22 şüpheli yakalandı.
Şüphelerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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