Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftanın aşı raporunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı." dedi.

Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

Nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı

Her gün yüz binlerce doz aşı uygulanıyor. Bir günde uygulanan aşı sayısı 1,5 milyondan fazla. Toplam 42 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapıldı.

İstanbul aşılama hedefinde yüzde 51'e ulaştı

İstanbul'da, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusta bulunan 10 milyon 245 bin kişinin yüzde 51'i aşılandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehirde aşı seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

20 Haziran itibarıyla 5 milyon 235 bin 299 kişiye birinci doz, 2 milyon 354 bin 711 kişiye de ikinci doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, toplamda 7 milyon 590 bin 610 aşı yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte 10 milyon 245 bin 6 olan hedef nüfusun yüzde 51'inin aşılandığını kaydetti.

Sıra 25 yaş ve üzerinde

Aşılamada yaş sınırı her hafta düşürülüyor. Aşılanma sırası gençlerde. 30 yaş ve üzeri için de randevular açıldı.

Bu hafta aşılamada 25 yaş ve üzeri gruba geçilmesi bekleniyor. Ardından da 20 yaşa kadar inilmesi planlanıyor. Hedef, sonbahara kadar toplumsal bağışıklığın sağlanması.