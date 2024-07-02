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Güncel
AA 02.07.2024 14:59

Zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı

Bolu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetiminde otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Y.A. idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Engin Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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