Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışından getirilen telefonlar için harç tutarı belli oldu... 2021 yurt dışı telefon kayıt ücreti...
Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. Peki 2021 yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? İmei kayıt ücreti 2021...
Sıradaki Haber
2021 Ehliyet ve pasaport harçları belli oldu... 2021 Ehliyet harcı ne kadar? Pasaport harcı 2021...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz