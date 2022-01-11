Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye’nin havacılık ve uzay alanındaki en önemli kurumlarından olan TUSAŞ ile yüksek teknoloji alanında bir yaz staj programı hayata geçirmek üzere protokol imzaladı.

İş birliği protokolü TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında gerçekleştirilecek olan yaz okulu ve staj programına katılmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Enstitünün yurt dışındaki merkezleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Ayrıca imzalanan protokol ile Enstitünün yurt dışında bulunan merkezleri aracılığıyla bilimsel, akademik ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, Enstitü tarafından daha önce başlatılan Point of Contact Fellowship Program (PoCFP – İrtibat Noktası Fellowship Programı) kapsamında TUSAŞ’ın yurt dışındaki ağları güçlendirilmesi ve Enstitü’nün kültürel ve bilimsel diplomasi faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yaz okulu ve staj programına ilişkin başvuru şartları ise ilerleyen günlerde kurumların web sitelerinden paylaşılacak.

