Yerel medya: Akar’ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı

Görüntüyü ilk olarak "Akar'dan minik cumhuriyetçiye jest" başlığıyla paylaşan yayın organı tarafından yapılan açıklamada, haberin çarpıtılmasına istinaden kamuoyunu bilgilendirme zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu sırasında Akar'ın, ısrar eden küçük bir çocuğa pasta ikram ettiği anlara ait görüntülerin kasıtlı olarak farklı yansıtıldığı ifade edildi.

Program esnasında çocukların yoğun ilgisi üzerine pasta ikramı için tabak talep edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak yoğunluk nedeniyle tabaklar birkaç dakika gecikmiştir. Çocukların bekletilmemesi ve program akışının bozulmaması için geçici bir yöntem uygulanmış, akabinde tabaklar gelmiş ve servis standart şekilde gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, pasta ikramının ardından çocuğun, Akar'ın yanında elinde bayrakla şarkılara eşlik ettiği de kaydedildi.

Yerel medya organı, açıklamayı "algılara karşı olguları açıklamanın vicdani bir sorumluluk olduğu" vurgusuyla tamamladı.