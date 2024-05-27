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Güncel
AA 27.05.2024 11:54

Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu

Balıkesir’de Altıeylül Belediyesi’nin Türkmentepe’de bu yıl 4’üncüsünü yaptığı ve ilk kez Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliği adıyla gerçekleştirilen program ülkenin farklı noktalarındaki yamaç paraşütü tutkunlarını bir araya getirdi.

Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu
[Fotograf: AA]

Balıkesir’de Altıeylül ilçesine bağlı Türkmentepe’de Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rüzgarında elverişli olmasını fırsat bilen yamaç paraşütçüleri gökyüzünde buluştu.

Etkinliğe katılan Alteylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin de yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu

"Herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim"

Başkan Şehirli, ilk defa yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek şunları söyledi: "540 metre irtifaya sahip olan Türkmentepe, hakim rüzgar yönünde geniş bir kalkış pistini barındırmakta, tüm kuzeyli yönlere uçuş olanağı vermekte. Gençlerle birlikte Altıeylümüzün Türkmentepe’de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bende bu fırsatı değerlendirip uçma keyfini yaşadım. Herkesi bu adrenalin dolu yamaç paraşütü sporunu yapmasını ve bu deneyimi yaşamasını isterim."

Son olarak konuşan Uçuş Koordinatörü Erkan Ertem de Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye destekleri için teşekkürlerini sundu.

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Balıkesir Yamaç Paraşütü
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