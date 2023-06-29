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Güncel
İHA 29.06.2023 14:20

Vefat eden daire başkanı Duman, toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı Volkan Duman, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Vefat eden daire başkanı Duman, toprağa verildi
[Fotograf: İHA]

Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Tokat'ın Pazar ilçesi Ovayurt köyünde tek taraflı olarak yaşandı. Bayram ziyareti için Ankara'dan memleketi Tokat'a gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı Volkan Duman, aracıyla Ovayurt'ta seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aracıyla dereye yuvarlandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada Volkan Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Vefat eden daire başkanı Duman, toprağa verildi

Hayatını kaybeden Duman için bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı Ali Paşa Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazına; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, aile yakınları ve il protokolü katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Duman'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'na defnedildi.  

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Tokat Trafik Kazası YTB
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