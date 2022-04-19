Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS 2022 kontenjanları açıklandı. İşte kontenjanlar...
2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklandı. TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oldu.
TUS kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan TUS kontenjanları
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Son Haberler
- 10:55
- 10:52
- 10:53
- 10:52
- 10:48
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 19 Nisan 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz