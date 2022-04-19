Uçan çatı bir kişinin üzerine düştü

Uçan çatı bir kişinin üzerine düştü

Petrol fiyatı ne kadar? 19 Nisan 2022 Brent petrol fiyatı...

Kapalı alanda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Kazakistan buğday ve un ihracatına kısıtlama getirdi

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi.

Sıradaki Haber

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 19 Nisan 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…