Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Hasan Bakan yönetimindeki otomobil, Erbaa-Niksar kara yolu Karanlıkdere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Ayşe, çocukları Zeynep ve Betül Bakan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
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