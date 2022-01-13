Vaka sayısı 100 bin kişide 180 bine yaklaşan Tokat’ta 1 milyon 30 bin 233 doz aşı uygulandı.

Kentte toplam 120 noktada randevusuz aşı çalışmaları ise devam ediyor.

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, koronvirüsle mücadele kapsamında ildeki aşılama oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Nergiz, vatandaşların eksik doz aşılarını olmalarını, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Tokat, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük iki doz aşılama oranında ise yüzde 82,1 ile mavi kategoride yer alıyor.