Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teravih namazı kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Koca teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakanı Koca "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" dedi.

Ramazan'da uygulanacak koronavirüs tedbirleri

Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler sadece paket servis yapacak. İşte bu sene ramazanda uygulanacak tedbirler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplandı, ülkedeki son durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Masadaki önemli konulardan bir tanesi de ramazan ayında uygulanacak tedbirlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı, 81 ilde ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyledi.

Lokanta ve kafeler paket servis yapacak

"Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

Etkinliklere izin verilmeyecek

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de müsaade edilmeyecek.