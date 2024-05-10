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Güncel
AA 10.05.2024 10:13

Tekirdağ'da Roman öğrencilerden oluşana koro konser verdi

Tekirdağ'da Roman öğrencilerin okula devamlılığını artırmak için öğrenci ve öğretmenlerden kurulan koro konser verdi.

Tekirdağ'da Roman öğrencilerden oluşana koro konser verdi
[Fotograf: AA]

Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 13 Kasım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Özlem Yalgın öncülüğünde 15 Roman öğrenci ve 15 öğretmenden oluşan koro konser verdi.

Koro, uşak ve rast makamında eserler seslendirilen konserde veliler ve sanatseverler de öğrencilere eşlik etti.

Konserin ardından Roman öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi ve ritim grubu da gösteri sundu.

Okul Müdürü Gürsan Çil, bir yıl önce kurulan koronun ikinci konserini verdiğini söyledi.

Tekirdağ'da Roman öğrencilerden oluşana koro konser verdi

Koronun her geçen gün daha iyi olduğunu vurgualayan Çil, "Öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin aynı koroda yer alması keyif verici. Koroyla hedefimiz öğrencilerimizin okula devamlılığını artırmak. Herkes konser için çok çalıştı. Bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok keyifli bir konsere imza attı" dedi.

Müzik öğretmeni Özlem Yalgın da koroyla kısa sürede güzel çalışmalar yaptıklarını, birbirinden güzel eserleri davetlilere sunduklarını söyledi.

Konsere Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da katıldı.

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