Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.

En son deprem nerede oldu?

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