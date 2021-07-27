Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 15:45Son Güncelleme:
Son depremler… Nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD son depremler…
Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.
En son deprem nerede oldu?
Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz.
Etiketler: AFAD Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
2021 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz