Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son depremler... Antalya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Son deprem nerede oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022
AFAD: Antalya açıklarında 5,3 büyüklüğünde #deprem meydana geldi.
Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/5h9Dco1H71 pic.twitter.com/QLjrBcF5R0
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: Antalya Deprem Son Dakika
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