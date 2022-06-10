Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son dakika deprem... En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 10.06.2022, 09:02:27 TSİ
Enlem : 38.8181 N
Boylam : 43.5228 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/CU7HNof9Y0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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