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Güncel
AA 17.09.2024 11:35

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 3 ilçede asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

12 kişinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 5 bin 272 sigara, 119 elektronik sigara, 61 kilogram çay, 310 paket elektronik sigara filtresi, 20 kilogram nargile tütünü, 35 ayakkabı, 100 gözlük, 2 kaynak makinesi, 641 inşaat malzemesi, 16 anahtar takımı, 180 el feneri, 65 şemsiye ve 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.​​​​​​​

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