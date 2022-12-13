Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Üç farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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