Sınava yanlışlıkla kız kardeşinin kimliğiyle geldi, sınava alınmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da geç kalan bazı üniversite adayları, kapıların kapatıldığını görünce büyük şok yaşadı.

Muş Alparslan Üniversitesindeki sınav merkezine gelen bir aday kendi kimliği yerine yanlışlıkla kızının kimliği ile gelince sınava alınmadı.

Yanlış kimlik ile sınav merkezine gelen adayın bir yıllık emekleri boşa gitti.

Eşi tarafından kimliği yetiştirilmeye çalışsa da kalan süre adayın içeri alınmasına yetmedi.

Sınava giren adaylardan Ahmet Kaya, yaklaşık bir yıl boyunca özenle sınava hazırlandıklarını söyleyerek, “Bir yıl boyunca çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını alırız, tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.

