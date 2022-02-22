Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te saat 12.54'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'te saat 12.54'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Siirt Valiliğince sosyal medyadan yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, gelişmelerle ilgili bilgi verileceği belirtildi.
Geçmiş olsun #Siirt...— Siirt Valiliği Aşı Olalım (@SiirtValiligi) February 22, 2022
Siirt Merkeze bağlı Koçlu köyünde saat: 12: 54’te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmelerden bilgi verilecektir. pic.twitter.com/lpcZIYwvXm
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