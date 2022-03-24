11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 1 Mayıs.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 2 Mayıs Pazartesi ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba