Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yakınlarını askeri birliğe teslim eden aile, dönüş yolunda araçlarının sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücü, eşi ve oğlu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ailenin Samsun'da bir yakınlarını birliğine teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:36
- 15:39
- 15:23
- 15:30
- 14:55
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz