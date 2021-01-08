Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halim Türk ve Kenan Demir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:48
- 15:31
- 15:17
- 15:47
- 15:21
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz