Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya’da bir çocuk av tüfeğiyle kazara ağabeyini vurdu
[Fotoğraf: Getty]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bezirgan Mahallesi’nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar C.D’nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D’ye isabet etti.
Evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
O.D.D’nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya
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