Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Sahte alkolden 4 kişi öldü, 3 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş’ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 7 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen 55 yaşındaki Ş.B., 62 yaşındaki A.Ç.ve 71 yaşındaki A.K.,alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.
Tedavi altına alınan 3 kişinin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Sahte Alkol
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