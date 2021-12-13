Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahte alkolden 2 kişi öldü, 5 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş’ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş İl merkezinde ve Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren 65 yaşındaki Aytekin Karagenç ile 55 yaşındaki Şahin Büyüksakallı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Diğer 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Sahte Alkol
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