Kahramanmaraş İl merkezinde ve Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren 65 yaşındaki Aytekin Karagenç ile 55 yaşındaki Şahin Büyüksakallı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.