ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.

Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Ana nüfusun olduğu yerler hedefleniyor.



ABD tarafından gelen açıklamaların ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ali Artmaz Washington’dan aktardı.https://t.co/qTyi9OKN1l pic.twitter.com/myVyhuJCDj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğu açıklandı.

Bu arada Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmeye çalıştığını söyledi.