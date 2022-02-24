Dünyadan gelen tepkilere, yapılan çağrılara aldırış etmedi, Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı.

Bugün Ukrayna'da yaşananlar 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanma sürecinin uzantıları sadece...

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Ukrayna'da 2013'te ne oldu?

O tarihten bu yana sık sık Batı ile Rusya arasındaki gerilimin odak noktası olan Ukrayna'da bugün yaşanan gelişmelerin fitili aslında 2013'te ateşlendi.

Başkent Kiev'de başlayan gösteriler üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya sığındı, yerine Batı yanlısı tutumuyla tanınan Poroşenko geldi.

Moskova Kırım'ı ilhak etti

Yeni hükümeti tanımayan Moskova, Mart 2014'te de Putin'in attığı imza ile Kırım'ın ilhakını onayladı.

Aynı yılın Eylül ayında; Ukrayna, Rusya, Donetsk ve Luhansk bölge idareleri ile AGİT çatışmaları durdurmak üzere Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya geldi.

Ve acil bir ateşkes anlaşmasına onay çıktı.

Ancak 12 maddelik anlaşma, yaşanan ihlaller nedeniyle tam olarak hayata geçirilemedi.

Şubat 2015'te taraflar Minsk'te bir kez daha bir araya geldi; ilk anlaşma ile çizilen sınırlara çekilmeyi kabul etti.

Moskova Kiev'in Minsk'i ihlal ettiğini savundu

Rusya, son dönemde yine Ukrayna'da yabancı askerlerin bulunduğunu, bunun "Minsk'in ihlali" olduğunu belirtti, ülkeden ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın ayrılıkçı bölgelere desteğini hatırlatan Ukrayna ise asıl bunun Minsk'in ihlali olduğunu savundu.

Kiev, 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın Donbas'a göz diktiğine dikkati çekti.

Ukrayna'nın NATO talebi ve Batı’nın açıklamaları Moskova’dan tepki aldı

Adım adım tırmanan gerilimde, ülkesinin NATO'da yer alması gerektiğini vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, üye ülkelerin çekimserliğine serzenişte bulundu. 'Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmaya' çağırdı.

Yaşanan krizde Ukrayna lehine açıklamalarda bulunan ABD ve Batı'ya tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Minsk barış anlaşmaları artık yok, uygulanacak bir şey yok" dedi.

Rusya saldırı başlattı



Sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Zelenskiy ise, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını söyledi ve 'hiçbir şey vermeyeceğiz' dedi.

Ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınmasını öngören kararnameyi imzalayan Putin, iki gün sonra da, Ukrayna'ya saldırı başlattı.