Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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